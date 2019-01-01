Алиоски: Северная Македония предоставила Украине слишком много свободы действий
Защитник македонцев дал комментарий после матча.
Сборная Северной Македонии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Украине со счетом 1:2.
Защитник македонцев Эзджан Алиоски считает, что его команда слишком много позволила сборной Украины в первом тайме.
"В первом тайме мы предоставили сопернику слишком много свободы действий, мы плохо закрывались, мы предоставили им множество возможностей, плохо применяли прессинг и играли недостаточно агрессивно.
Возможно, нам следовало больше атаковать, но мы пропустили два мяча, а когда такое происходит, отыгрываться всегда тяжело", — приводит слова Алиоски официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Северная Македония.
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