Расклады группы сборной Украины после второго тура

Предлагаем вашему вниманию таблицу квартета после двух матчей.

Радость игроков сборной Украины, getty images

В группе С, в которую по итогам жеребьевки попали сборные Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, завершился второй тур.

Подопечные Андрея Шевченко со счетом 2:1 обыграли Северную Македонию, а Нидерланды не оставили шансов Австрии — 2:0.

Таким образом, сборная Украины расположилась на второй строчке турнирной таблицы, обходя Австрию благодаря дополнительным показателям.

Нидерланды, в свою очередь, с шестью баллами гарантировали себе выход из группы и первое место. Северная Македония же утратила шансы даже на третью позицию.

Напомним, что Ярмоленко и Яремчук — первый дуэт в истории Евро, забивший в двух первых матчах турнира.