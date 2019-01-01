Расклады группы сборной Украины после второго тура
Предлагаем вашему вниманию таблицу квартета после двух матчей.
В группе С, в которую по итогам жеребьевки попали сборные Украины, Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, завершился второй тур.
Подопечные Андрея Шевченко со счетом 2:1 обыграли Северную Македонию, а Нидерланды не оставили шансов Австрии — 2:0.
Таким образом, сборная Украины расположилась на второй строчке турнирной таблицы, обходя Австрию благодаря дополнительным показателям.
Нидерланды, в свою очередь, с шестью баллами гарантировали себе выход из группы и первое место. Северная Македония же утратила шансы даже на третью позицию.
Напомним, что Ярмоленко и Яремчук — первый дуэт в истории Евро, забивший в двух первых матчах турнира.
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