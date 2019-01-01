Де Бур: Вместе с игроками обсуждаем, что еще можно улучшить

Главный тренер сборной Нидерландов дал комментарий после матча с Австрией.

Франк Де Бур, getty images

Сборная Нидерландов в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы добыла уверенную победу над Австрией.

Франк Де Бур очень рад той сплоченности, которую демонстрирует его команда, а также верит, что Депай еще покажет себя в плей-офф.

"На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Депай? Это не предел для Мемфиса. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет. Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф", — приводит слова Де Бура официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Нидерланды — Австрия.