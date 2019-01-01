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Де Бур: Вместе с игроками обсуждаем, что еще можно улучшить

Главный тренер сборной Нидерландов дал комментарий после матча с Австрией.

Франк Де Бур, getty images
Франк Де Бур, getty images

Сборная Нидерландов в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы добыла уверенную победу над Австрией.

Франк Де Бур очень рад той сплоченности, которую демонстрирует его команда, а также верит, что Депай еще покажет себя в плей-офф.

"На подобных турнирах вы растете как команда. Особенно это заметно, когда у вас прекрасный сплоченный коллектив. Очень важно, чтобы стиль нравился игрокам, и они  получали удовольствие от игры. Мы вместе обсуждаем, что еще можно улучшить. Кое-что получается хорошо, кое-что могло бы быть лучше. Именно так вы становитесь сильнее. То единение, который сейчас есть у нас в команде, очень нам помогает.

Депай? Это не предел для Мемфиса. В следующих важных матчах он будет еще лучше. Я уверен, что это так и будет. Он реализовал пенальти и начал голевую атаку. Он знает, что может играть лучше, но сначала давайте как следует войдем в турнир. Он еще покажет себя в плей-офф", — приводит слова Де Бура официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Нидерланды — Австрия.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 1 1 0 0 2 0 3
Англия АНГ 1 1 0 0 1 0 3
Хорватия ХОР 1 0 0 1 0 1 0
Шотландия ШОТ 1 0 0 1 0 2 0
Команды: и в н п з п о
Словакия СВК 1 1 0 0 2 1 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Швеция ШВЕ 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0
Венгрия ВЕН 1 0 0 1 0 3 0