Каладжич: Австрию ждет важнейшая игра с Украиной
Нападающий дал комментарий после проигрыша Нидерландам.
Сборная Австрии в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы уступила Нидерландам со счетом 0:2.
Нападающий сборной Австрии Саса Каладжич отметил, что его команда разочарована результатом против Нидерландов и ждет важнейший матч против Украины.
"Конечно, мы очень разочарованы. Мы хорошо начали, опасно контратаковали, но не смогли оказать давление на них и создать опасные моменты. У Нидерландов очень хороший состав. Во втором тайме мы пропустили гол в очень неподходящий момент.
Ранний пенальти явно не сыграл нам на руку, но и без этого мы хотели играть в атакующий футбол, даже если у нас это и не очень хорошо получалось. Заслуженная победа Нидерландов. Нас же ждет важнейшая игра в понедельник с Украиной", — приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Нидерланды — Австрия.
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