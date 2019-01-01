Брайтвейт — о сборной Дании: Я невероятно горд играть в этой команде

Форвард поделился мыслями о своем национальной команде.

Мартин Брайтвейт, getty imgaes

Нападающий сборной Дании Мартин Брайтвейт прокомментировал поражение от Бельгии в матче второго тура группового этапа Евро-2020.

"Мы стартовали просто фантастически. Думаю, что показали свою психологическую устойчивость. У нас была дополнительная мотивация играть за Кристиана Эриксена и за всю страну. Мы чувствовали, что весь стадион с нами с самого начала матча – это было нечто особенное, то, за что я очень благодарен.

Я невероятно горд играть в этой команде. Горжусь своими партнерами по команде, горжусь нашим персоналом, горжусь Данией. Будучи футболистом, ты всегда мечтаешь играть за лучший в мире клуб.

Мне невероятно повезло играть перед этими трибунами и перед всей Данией. Спасибо вам большое! Все дети, у которых есть мечта, пожалуйста, продолжайте за нее бороться! Я был одним из вас, кто когда-то смотрел все эти матчи, а теперь я здесь и невероятно благодарен за все.

У нас остался матч в понедельник, и я уже очень его жду. Мы собираемся закончить групповой этап с уверенностью в том, что выйдем в следующий раунд.

Ведь то, что может делать эта команда, – удивительно. Нас ничто не ограничивает. Мы будем сфокусированы на подготовке к следующей игре", – сказал датчанин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Дания — Бельгия (1:2).