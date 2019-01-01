Пресс-конференция Караваева и Сидорчука: онлайн
Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после второго матча на Евро-2020.
Сегодня, 18 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины после матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии (2:1).
На вопросы журналистов будут отвечать два футболиста из киевского Динамо — защитник Александр Караваев и полузащитник Сергей Сидорчук.
Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 18 июня, в 12:20 по киевскому времени:
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
18:06:2021
19:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021