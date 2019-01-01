Пресс-конференция Караваева и Сидорчука: онлайн

Вашему вниманию видео-конференция, на которой два игрока сборной Украины ответят на вопросы после второго матча на Евро-2020.

Александр Караваев (справа), Getty Images

Сегодня, 18 июня, в Бухаресте состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной Украины после матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии (2:1).

На вопросы журналистов будут отвечать два футболиста из киевского Динамо — защитник Александр Караваев и полузащитник Сергей Сидорчук.

Следить за пресс-конференцией вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 18 июня, в 12:20 по киевскому времени:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.