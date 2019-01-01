Кейн: В матче с Хорватией казалось, что на улице 40 градусов тепла

Форвард "трех львов" доволен временем предстоящего поединка.

Харри Кейн, getty images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн высказался накануне матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Шотландии.

"В этом плане будет немного попроще прогноз погоды говорит о 14 градусах тепла и 80 процентах вероятности дождя). В прошлый раз было сложно играть в два часа дня.

Ощущалось так, словно на улице градусов 40 тепла. Вечером будет прохладнее и приятнее", — сказал англичанин.

Напомним, что Англия сыграет с Шотландией сегодня, 18 июня. Начало матча — в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.