Ловрен — о сборной Хорватии: Нам надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России

31-летний футболист поделился мыслями о игре своей национальной команды.

Деян Ловрен, getty images

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался накануне матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Чехии.

"На этой неделе мы действительно прибавляем на тренировках. Вне всяких сомнений, в следующем матче наступят перемены. Надо играть с большим акцентом на атаку. Уверен, завтра сборная Хорватии предстанет куда более сильной.

Надо играть так же, как мы делали это на чемпионате мира в России. Один за всех и все за одного. Надо отмотать время и стать прежними. Надо все хорошенько обсудить в своем кругу. Нам нужен маленький толчок, чтобы все пошло-поехало. Я верю в нашу команду", — сказал хорват.

Национальные команды Хорватии и Чехии встретятся сегодня, 18 июня, в Глазго. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. Вашему вниманию анонс данной встречи.