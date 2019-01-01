Швеция — Словакия 1:0 Видео гола и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Эмиля Форсберга, который реализовал пенальти на 77-й минуте.
Обзор матча:
Швеция – Словакия – 1:0
Гол: Форсберг, 77 (пен.)
Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 88) – С. Ларссон, К. Ольссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3) – Берг (Квайсон, 64), Исак.
Словакия: Дубравка – Пекарик (Гараслин, 65), Шатка, Шкриниар, Губочан (Ганцко, 84) – Куцка, Грошовски (Дюриш, 84) – Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77) – Дуда.
Предупреждения: К. Ольссон (23) — Дубравка (76), Дуда (80), Вайсс (87).
Комментарии
18:06:2021
19:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021