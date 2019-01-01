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Швеция — Словакия 1:0 Видео гола и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Швеция — Словакия, getty images
Швеция — Словакия, getty images

В поединке второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции одержала победу над Словакией.

Победителя данного противостояния определил единственный гол Эмиля Форсберга, который реализовал пенальти на 77-й минуте.

Обзор матча:

Швеция – Словакия – 1:0
Гол: Форсберг, 77 (пен.)

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 88) – С. Ларссон, К. Ольссон (Классон, 64), Экдаль (Свенссон, 88), Форсберг (Крафт, 90+3) – Берг (Квайсон, 64), Исак.

Словакия: Дубравка – Пекарик (Гараслин, 65), Шатка, Шкриниар, Губочан (Ганцко, 84) – Куцка, Грошовски (Дюриш, 84) – Косцелник, Гамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 77) – Дуда.

Предупреждения: К. Ольссон (23) — Дубравка (76), Дуда (80), Вайсс (87).

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Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
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Франция ФРА 1 1 0 0 1 0 3
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