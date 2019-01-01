Гилмор: Ничья против сборной Англии — приятный момент
Футболист был признан MVP по итогам игры.
Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор прокомментировал ничью в поединке против сборной Англии на Евро-2020 (0:0).
"Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент.
В последнем матче на Хэмпден Парк атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться", — сказал футболист.
Отметим, что по итогам встречи Гилмора признали лучшим футболистом противостояния.
В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.
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