Гилмор: Ничья против сборной Англии — приятный момент

Футболист был признан MVP по итогам игры.

Билли Гилмор, Getty Images

Полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор прокомментировал ничью в поединке против сборной Англии на Евро-2020 (0:0).

"Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент.

В последнем матче на Хэмпден Парк атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться", — сказал футболист.

Отметим, что по итогам встречи Гилмора признали лучшим футболистом противостояния.

В следующем туре Шотландию ожидает номинально гостевая игра на Хэмпден Парк против Хорватии, которая состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.