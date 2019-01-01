Фиолла — первый игрок, забивший Франции в последних шести матчах

Венгерский защитник принес своей команде сенсационную ничью в поединке Евро-2020.

Аттила Фиола, Getty Images

В поединке второго тура чемпионата Европы сборная Венгрии сенсационно остановила Францию, сыграв со счетом 1:1.

Автором единственного гола, забитого в ворота команды Дидье Дешама в компенсированное ко второму тайму время, стал защитник Аттила Фиола.

31-летний венгр — первый футболист, который забил сборной Франции за последние шесть поединков во всех турнирах.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.