19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
1
Франция
ФРА
1
19 Июн
LIVE
Португалия
ПОР
0
Германия
ГЕР
0
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Фиолла — первый игрок, забивший Франции в последних шести матчах

Венгерский защитник принес своей команде сенсационную ничью в поединке Евро-2020.

Аттила Фиола, Getty Images
Аттила Фиола, Getty Images

В поединке второго тура чемпионата Европы сборная Венгрии сенсационно остановила Францию, сыграв со счетом 1:1.

Автором единственного гола, забитого в ворота команды Дидье Дешама в компенсированное ко второму тайму время, стал защитник Аттила Фиола.

31-летний венгр — первый футболист, который забил сборной Франции за последние шесть поединков во всех турнирах.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.

 

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 2 2 0 0 6 0 6
Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
Швейцария ШВЦ 2 0 1 1 1 4 1
Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 1 1 0 0 3 0 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1
Германия ГЕР 1 0 0 1 0 1 0