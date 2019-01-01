Дешам: Я доволен результатом матча против Венгрии

Французский специалист высказался о ничьей в поединке с Венгрией.

Дидье Дешам, Getty Images

В поединке второго тура чемпионата Европы сборная Венгрии сенсационно остановила Францию, сыграв со счетом 1:1.

Главный тренер французской команды Дидье Дешам поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления!"

"Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения, этот результат приемлем для нас".

"Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к трем очкам, которые уже были в нашей копилке. Я думаю, что это дает нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре"

"У нас были моменты в первом тайме, но, к сожалению, не забили. Мы много били по воротам, не раз попали в створ, попали в штангу. Считаю, что в этом матче у нас были очень хорошие отрезки, особенно в первом тайме", — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.