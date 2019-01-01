Гризманн стал лучшим игроком матча Венгрия — Франция по версии Whoscored
Статистический портал высоко оценил игру нападающего.
Антуан Гризманн, getty images
Сборная Франции в рамках поединка второго тура чемпионата Европы не смогла добыть победу над Венгрией.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников матча. Так, лучшим игроком стал Антуан Гризманн с оценкой 7,6 балла.
Также высокого показателя удостоился Нголо Канте — его игру оценили в 7,1 балла.
Напомним, что Гризманн приблизился к Платини и Анри по результативным матчам за Францию на Евро и чемпионатах мира.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021