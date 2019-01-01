Росси: Моя команда провела исключительный матч с Францией по тактике, играла храбро и всем сердцем

Наставник сборной Венгрии высказался о ничьей в поединке с Францией.

Марко Росси, Getty Images

В поединке второго тура чемпионата Европы сборная Венгрии сенсационно остановила Францию, сыграв со счетом 1:1.

Главный тренер венгерской команды Марко Росси поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Моя команда провела исключительный матч по тактике, играла храбро и всем сердцем. Я могу только поблагодарить ребят. Сегодня многие тренеры уверены, что команда побеждает благодаря тактике тренера. Они ошибаются. Главные действующие лица — всегда игроки. Сегодня они сыграли выше всяческих похвал. Это было невообразимо".

"Знали, что будут трудные отрезки в этом матче. Мы работаем, чтобы можно было держаться, когда дела на поле складываются не так, как нам этого хотелось бы. У нас есть игроки, которые преданы своему делу и каждый день усердно работают, чтобы стать лучше. У команды есть предел, но это действительно хорошее предзнаменование на будущее", — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Венгрия — Франция.