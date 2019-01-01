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Хаверц — самый молодой игрок в истории сборной Германии, забивший за Евро

Немецкий хавбек отметился забитым мячом за свою сборную в возрасте 22 лет и 8 дней.

Кай Хаверц и Йоахим Лев, Getty Images
Кай Хаверц и Йоахим Лев, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2).

Один из голов "бундестим" в данном противостоянии, который пришелся на 51-ю минуту, записал на свой счет полузащитник Кай Хаверц.

Таким образом, немецкий хавбек стал самым молодым футболистом в истории сборной Германии, забивавшим во всех розыгрышах чемпионата Европы. На момент этого события Хаверцу исполнилось 22 года и 8 дней.

Видео гола Кая Хаверца:

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Уэльс УЭЛ 2 1 1 0 3 1 4
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Турция ТУР 2 0 0 2 0 5 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 1 0 1 0 0 0 1
Польша ПОЛ 1 0 0 1 1 2 0
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1