Хаверц — самый молодой игрок в истории сборной Германии, забивший за Евро
Немецкий хавбек отметился забитым мячом за свою сборную в возрасте 22 лет и 8 дней.
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2).
Один из голов "бундестим" в данном противостоянии, который пришелся на 51-ю минуту, записал на свой счет полузащитник Кай Хаверц.
Таким образом, немецкий хавбек стал самым молодым футболистом в истории сборной Германии, забивавшим во всех розыгрышах чемпионата Европы. На момент этого события Хаверцу исполнилось 22 года и 8 дней.
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