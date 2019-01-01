Германия первой забила четыре гола в одном матче на Евро-2020
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Сборная Германии в рамках поединка второго тура группового этапа чемпионата Европы играла против Португалии.
Подопечные Йоахима Лева победили со счетом 4:2, став первой командой этого розыгрыша, которая забила четыре гола в одном матче, сообщает Squawka.
Отметим, что сборная Германии пропустила первой после роскошной контратаки португальцев, несмотря на доминацию на первых минутах.
Благодаря победе немцы сильно обострили борьбу за выход из группы в стадию плей-офф чемпионата Европы.
Напомним, что Португалия установила уникальное "достижение" крупных турниров из-за двух автоголов с Германией.
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