Португалия — Германия 2:4 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией.
Команды продемонстрировали результативный футбол, а победителем из голевой перестрелки вышли подопечные Йоахима Лева — 4:2.
Видео голов и обзор матча:
Португалия — Германия 2:4
Голы: Роналду, 15, Жота, 67 — Диаш, 35 (авт.), Геррейру, 38 (авт.), Хаверц, 51, Госенс, 60
Португалия: Патрисиу — Семеду, Диаш, Пепе, Геррейру — Данилу, Карвальо (Рафа Сильва, 58) — Б. Силва (Санчеш, 46), Фернандеш (Моутиньо, 64), Жота (А. Силва, 83) — Роналду.
Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Рюдигер — Киммих, Гюндоган (Зюле, 72), Кроос, Госенс (Халстенберг, 62) — Хаверц (Горецка, 72), Мюллер — Гнабри (Сане, 87).
Предупреждения: Хаверц, Гинтер.
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