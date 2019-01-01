Лев: Мы бились блестяще против сборной Португалии
Наставник сборной Германии высказался о победе над Португалией в матче чемпионата Европы.
В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2).
Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев поделился эмоциями от результата данного противостояния.
"В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов".
"Мы бились блестяще, продемонстрировав высокий боевой дух. Против по-настоящему сильного соперника у нас прошло множество хороших атак", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Португалия — Германия вы можете на Football.ua.
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