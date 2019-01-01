Лев: Мы бились блестяще против сборной Португалии

Наставник сборной Германии высказался о победе над Португалией в матче чемпионата Европы.

Йоахим Лев, Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Евро-2020 сборная Германии одержала победу над Португалией в результативном матче (4:2).

Главный тренер немецкой команды Йоахим Лев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"В минувшие дни мы говорили о нескольких моментах. После матча со сборной Франции мы все еще искали нужный баланс и знали, в чем нам нужно прибавить для создания голевых моментов".

"Мы бились блестяще, продемонстрировав высокий боевой дух. Против по-настоящему сильного соперника у нас прошло множество хороших атак", — приводит слова Лева официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Португалия — Германия вы можете на Football.ua.