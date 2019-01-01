Только два футболиста забили на трех последних Евро

Не многие игроки показывают стабильную результативность.

Криштиану Роналду, getty images

Подошел к концу второй тур группового этапа чемпионата Европы, по итогам которого в большинстве групп очертилась общая картина того, кто может выйти дальше.

Некоторые сборные сенсационно порадовали, а кто-то разочаровал. Что касается игроков, то стабильную результативность показывают лишь двое.

Как сообщает William Hill, только два футболиста забили на трех последних чемпионатах Европы — Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Португалец отметился дублем в ворота Венгрии, а затем огорчил и Германию. Левандовски же принес ничью Польше в игре с Испанией.

Напомним, что благодаря голу в поединке против сборной Германии Криштиану Роналду смог повторить рекорд Мирослава Клозе.