Испания не выиграла ни одного матча после двух туров Евро впервые с 1996 года

Команда Луиса Энрике расписала мировые со Швецией и Польшей.

Испания - Польша, Getty Images

Сборная Испании в матче второго тура группового этапа Евро-2020 не смогла обыграть национальную команду Польши (1:1).

Таким образом, подопечные Луиса Энрике стартовали на турнире с двух ничейных результатов. В первой игре испанцы расписали мировую со шведами (0:0).

По информации OptaJose, в последний раз Испания начинала чемпионат Европы с двух матчей без побед на Евро-1996.

Также отмечается, что в том же году Испания одержала победу в третьем месте группового этапа и вышла в плей-офф. Однако в первой же стадии испанцы уступили сборной Англии в серии послематчевых пенальти.

После двух туров Испания находится на третьем месте в группе Е, набрав два очка. Возглавляет квартет Швеция, у которой четыре очка, а за ней Словакия — три балла. Последнее место у поляков — одно очко.