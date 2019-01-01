Бэйл — перед матчем против Италии: Уэльс хочет выиграть группу
Нападающий сборной Уэльса поделился ожиданиями от предстоящего поединка.
В своем заключительном поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Уэльса будет противостоять Италии на поле Стадио Олимпико в Риме в борьбе за право возглавить квартет A.
Перед матчем, нападающий валлийцев Гарет Бэйл в беседе с журналистами рассказал о настроениях в лагере его национальной команды перед решающей игрой данного этапа состязаний.
"Наш менталитет не позволяет нам останавливаться на достигнутом, поэтому мы будем стараться выиграть в предстоящей игре и возглавить группу по итогу. Мы определенно сделаем все возможное для того, чтобы этого добиться.
Италия — лидер нашего квартете, а наша игра против нее в Риме будет особенной. Но мы все равно должны относиться к предстоящему поединку так, как и к любому другому.
Если у вас не получается проникнуться духом Евро, то, наверное, вам тут не место. У сборной Уэльса никогда не было проблем с этим, поэтому мы настроены очень решительно", — подытожил футболист.
Напомним, что матч Италия — Уэльс состоится 20 июня, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.
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