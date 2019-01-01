Игроки Серии А лидируют по голам на Евро-2020

Второе место по голам занимает Бундеслига, а тройку замыкает АПЛ.

Криштиану Роналду, Getty Images

По итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020 больше всех голов забили футболисты, которые выступают в Серии А. Об этом сообщает FedeNerazzurra.

На счету игроков, выступающих за клубы Серии А -18 забитых мячей. На втором месте расположилась немецкая Бундеслига — 14 голов, а тройку лучших замыкает АПЛ — восемь мячей, два из которых на счету вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, выступающего за Вест Хэм.

Если говорить о клубах, то больше всего забили футболисты туринского Ювентуса — пять голов, за которым идут представители миланского Интера — четыре мяча. По три гола у игроков Байера и Боруссии Д.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Роналду — в сборной первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored.