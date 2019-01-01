Малиновский и еще два игрока создали больше всего моментов на Евро-2020
Компанию украинскому хавбеку составили Пьер-Эмиль Хойбьерг и Эндрю Робертсон.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский создал больше всего моментов для своей национальной команды по итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020. Об этом сообщает EPL Statman.
По информации источника, на счету украинца семь созданных моментов. Наряду с украинцем, такие же показатели еще у двух футболистов — датчанина Пьера-Эмиля Хойбьерга и шотландца Эндрю Робертсона.
Второе место по созданным моментам на Евро-2020 заняли итальянец Доменико Берарди, француз Антуан Гризманн и валлиец Дэниэл Джеймс. На их счету по шесть созданных моментов.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Роналду — в сборной первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored.
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