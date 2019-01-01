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Малиновский и еще два игрока создали больше всего моментов на Евро-2020

Компанию украинскому хавбеку составили Пьер-Эмиль Хойбьерг и Эндрю Робертсон.

Руслан Малиновский, Getty Images
Руслан Малиновский, Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский создал больше всего моментов для своей национальной команды по итогам первых двух туров группового этапа Евро-2020. Об этом сообщает EPL Statman.

По информации источника, на счету украинца семь созданных моментов. Наряду с украинцем, такие же показатели еще у двух футболистов — датчанина Пьера-Эмиля Хойбьерга и шотландца Эндрю Робертсона.

Второе место по созданным моментам на Евро-2020 заняли итальянец Доменико Берарди, француз Антуан Гризманн и валлиец Дэниэл Джеймс. На их счету по шесть созданных моментов.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко и Роналду — в сборной первых двух туров Евро-2020 по версии WhoScored.

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Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
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Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1