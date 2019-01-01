Шевченко: Скорее всего, Попов не будет готовиться к игре против Австрии

Наставник "желто-синих" также опроверг информацию о повреждении Романа Яремчука.

Денис Попов, Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией. Главный тренер "желто-синих" Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации внутри своей команды.

"Попова беспокоит икроножная мышца. Он сегодня не тренировался, но не думаю, что там серьезная проблема. Просто ему нужно дать время на восстановление. Скорее всего, к завтрашней игре он готовиться не будет".

"Что касается Яремчука, то это все слухи и недостоверная информация. С Романом все в порядке, он тренировался сегодня. Как и остальные ребята, он будет готовиться к матчу", — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее Андрей Шевченко также рассказывал о состоянии Александра Зубкова, получившего травму в первом матче Евро-2020 против Нидерландов:

"У Зубкова та же ситуация что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем".

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.