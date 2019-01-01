Гризманн — о Роналду: Он уникальный и совершенный футболист, который вдохновляет всех нас

Француз поделился мыслями о португальце.

Антуан Гризманн и Криштиану Роналду, getty images

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высоко отозвался о нападающем португальской национальной команды Криштиану Роналду.

"Он вдохновляет всех нас. Он уникальный и совершенный футболист, забивает, как и всегда, обеими ногами, и головой.

Он пример для подражания и является образцом для любого, кто только начинает свой путь", – сказал француз.

Напомним, что в среду, 23 июня, Франция и Португалия сыграют в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что Гризманн приблизился к Платини и Анри по результативным матчам за Францию на Евро и чемпионатах мира.