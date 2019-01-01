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Италия первой в истории выиграла "всухую" три матча группового этапа чемпионата Европы

Команда Роберто Манчини демонстрирует впечатляющую статистику.

Игроки сборной Италии, getty images
Игроки сборной Италии, getty images

Сборная Италии минимально обыграла Уэльс в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Таким образом, на текущем чемпионате Европы итальянцы заняли первое место в группе А, сыграв "на ноль" все три стартовых матча чемпионата: с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0).

По информации Gracenote, команда Роберто Манчини первой в истории Евро выиграла все три матча группового раунда без пропущенных голов.

Ранее сборная Италии единожды побеждала на чемпионате Европы — в далеком 1968 году. Тогда итальянцы были хозяевами турнира.

Ранее сообщалось, что У Манчини 30 матчей без поражений во главе сборной Италии — эта самая длинная серия без поражений команды за 82 года

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1