Италия первой в истории выиграла "всухую" три матча группового этапа чемпионата Европы

Команда Роберто Манчини демонстрирует впечатляющую статистику.

Игроки сборной Италии, getty images

Сборная Италии минимально обыграла Уэльс в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Таким образом, на текущем чемпионате Европы итальянцы заняли первое место в группе А, сыграв "на ноль" все три стартовых матча чемпионата: с Турцией (3:0), Швейцарией (3:0) и Уэльсом (1:0).

По информации Gracenote, команда Роберто Манчини первой в истории Евро выиграла все три матча группового раунда без пропущенных голов.

Ранее сборная Италии единожды побеждала на чемпионате Европы — в далеком 1968 году. Тогда итальянцы были хозяевами турнира.

Ранее сообщалось, что У Манчини 30 матчей без поражений во главе сборной Италии — эта самая длинная серия без поражений команды за 82 года