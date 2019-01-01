Украина сыграет против Австрии в желтом комплекте формы
Стали известны цвета экипировки сборных на предстоящий поединок.
Сборная Украины, УАФ
Сегодня, 21 июня, сборная Украины сыграет против национальной команды Австрии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
Команда Андрея Шевченко проведет данный поединок в желтом комплекте формы. Австрийцы сыграют в красно-белых цветах.
Напомним, что матч Украина — Австрия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следить за главными событиями встречи вы может в нашей текстовой онлайн-трансляции.
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