Степаненко — о матче с Австрией: Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно — самоотдача

Хавбек высказался о принципиальном поединке чемпионата Европы.

Тарас Степаненко, getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями о предстоящем поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

"Это очень сильная команда, в первую очередь физически. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами — они идут вперед, несмотря на результат, прессингуют, проводят быстрые атаки. У них большие, высокие игроки впереди. Можно сказать, что у них немецкий стиль футбола. Сколько мы с немецкими клубами в еврокубках сталкивались — это всегда быстрый, агрессивный футбол. Думаю, такой игры нам и стоит ожидать.

Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно — самоотдача. Я вижу, что в современном футболе без самоотдачи, без больших энергетических затрат невозможно добиться результата, какая бы команда у тебя ни была. Даже если у вас футболисты очень техничные, без этих компонентов успеха не будет", — сказал хавбек.

Напомним, что Украина сыграет с Австрией сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Ранее стала известна заявка команды Андрея Шевченко на матч против австрийской национальной команды.