20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Степаненко — о матче с Австрией: Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно — самоотдача

Хавбек высказался о принципиальном поединке чемпионата Европы.

Тарас Степаненко, getty images
Тарас Степаненко, getty images

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мыслями о предстоящем поединке третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.

"Это очень сильная команда, в первую очередь физически. Я смотрел их матчи с македонцами и голландцами — они идут вперед, несмотря на результат, прессингуют, проводят быстрые атаки. У них большие, высокие игроки впереди. Можно сказать, что у них немецкий стиль футбола. Сколько мы с немецкими клубами в еврокубках сталкивались — это всегда быстрый, агрессивный футбол. Думаю, такой игры нам и стоит ожидать.

Для нас главное показать дисциплину, выполнять тренерские задумки, ну и конечно — самоотдача. Я вижу, что в современном футболе без самоотдачи, без больших энергетических затрат невозможно добиться результата, какая бы команда у тебя ни была. Даже если у вас футболисты очень техничные, без этих компонентов успеха не будет", — сказал хавбек.

Напомним, что Украина сыграет с Австрией сегодня, 21 июня, в Бухаресте. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. 

Ранее стала известна заявка команды Андрея Шевченко на матч против австрийской национальной команды.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1