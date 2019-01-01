Италия встретится с Австрией в 1/8 Евро-2020
Стала известна первая пара стадии плей-офф турнира.
Сборная Италии, getty images
Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы встретится со сборной Австрии.
Подопечные Роберто Манчини продемонстрировали максимальный результат в своем квартете, выиграв все три матча, причем без пропущенных голов.
Что касается сборной Австрии, то команда в третьем туре группового этапа чемпионата Европы минимально обыграла Украину и вышла со второго места.
Отметим, что матч состоится в субботу, 26-го июня. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Напомним, Италия первой в истории выиграла "всухую" три матча группового этапа чемпионата Европы.
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