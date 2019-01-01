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Яремчук — худший игрок в матче Украины против Австрии по версии Whoscored

Статистический портал оценил участников поединка.

Роман Яремчук, getty images
Роман Яремчук, getty images

Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил участников матча. Так, худшим футболистом по его версии стал нападающий сборной Украины Роман Яремчук с оценкой в 5,8 балла.

Лучшим в составе сборной Украины стал Георгий Бущан — его игру оценили в 6,9 балла.

Лучшим же в матче в составах обеих команд стал лидер австрийской команды Давид Алаба, который получил 8 баллов.

Напомним, что сборная Австрии гарантировала себе выход в стадию плей-офф турнира, где сыграет с Италией.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1