Украина — Австрия 0:1 Видео гола и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.
Подопечные Андрея Шевченко пропустили в середине первой половины игры после неуверенных действий Ильи Забарного против Баумгартнера.
Сборная Украины имела достаточно времени, чтобы отыграться, но так и не смогла найти подход к организованной обороне соперника.
Предлагаем вам обзор встречи:
Украина — Австрия 0:1
Гол: Баумгартнер, 21
Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) — Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский (Цыганков, 46).
Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич — Баумгартнер (Шепф, 33), Забитцер — Арнаутович (Каладжич, 90).
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