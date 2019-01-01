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Украина — Австрия 0:1 Видео гола и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Украина - Австрия, getty images
Украина - Австрия, getty images

Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили в середине первой половины игры после неуверенных действий Ильи Забарного против Баумгартнера.

Сборная Украины имела достаточно времени, чтобы отыграться, но так и не смогла найти подход к организованной обороне соперника.

Предлагаем вам обзор встречи:

Украина — Австрия 0:1
Гол: Баумгартнер, 21

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) — Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский (Цыганков, 46).

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич — Баумгартнер (Шепф, 33), Забитцер — Арнаутович (Каладжич, 90).

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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1