Забарный: Так сложилось, что в центре была дырка, а соперник выскочил, успел ударить и забить
Молодой футболист поделился эмоциями после поражения.
Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.
Защитник сборной Украины Илья Забарный дал комментарий после матча.
"Трудности в игре? Не знаю с чем это связано. Не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Мы старались, но многое не получалось.
Другие матчи? Да, конечно, будем следить. Шансы еще есть. Будем верить, что выйдем дальше.
Момент с пропущенным голом? Просто подача с углового и так сложилось, что в центре была дырка, а соперник выскочил и успел ударить и забить", — сказал Забарный в микст-зоне после матча.
Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.
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