Забарный: Так сложилось, что в центре была дырка, а соперник выскочил, успел ударить и забить

Молодой футболист поделился эмоциями после поражения.

Илья Забарный, getty images

Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.

Защитник сборной Украины Илья Забарный дал комментарий после матча.

"Трудности в игре? Не знаю с чем это связано. Не получалось выйти из обороны. Была какая-то нервозность. Мы старались, но многое не получалось.

Другие матчи? Да, конечно, будем следить. Шансы еще есть. Будем верить, что выйдем дальше.

Момент с пропущенным голом? Просто подача с углового и так сложилось, что в центре была дырка, а соперник выскочил и успел ударить и забить", — сказал Забарный в микст-зоне после матча.

Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.