Северная Македония — Нидерланды 0:3 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В заключительном матче группового этапа Евро-2020 сборная Нидерландов одержала уверенную победу над национальной командой Северной Македонией (3:0).
Победу "оранжевым" принес оформленный дубль в исполнении Жоржиньо Вейналдума и гол Мемфиса Депая, который открыл счет в матче.
Нидерланды набрали девять очков и спокойно вышли из группы С с первого места, а Северная Македония так и не смогла набрать зачетных баллов.
Видео голов и обзор матча:
Северная Македония — Нидерланды 0:3
Голы: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58
Северная Македония: Димитревски — Алиоски, Муслиу, Велкоски, Ристовски — Адеми (Николов, 78), Бардхи (Стояновски, 78) — Трайковски (Хасани, 68), Эльмас, Тричковски (Чурлинов, 56) — Пандев (Костадинов, 68)
Нидерланды: Стекеленбург — ван Анхолт, Блинд, де Лигт, де Врей (Тимбер, 46), Думфрис (Бергейс, 46) — Гравенберк, Вейналдум, де Йонг (Гакпо, 79) — Мален (Промес, 66), Депай (Вергхорст, 66)
Предупреждения: Ристовски, Муслиу, Алиоски, Костадинов
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