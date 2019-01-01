Караваев: В первом тайме было видно, что сборная Украины не вошла в игру

Защитник сборной Украины дал комментарий после матча.

Александр Караваев, getty images

Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.

Защитник нашей национальной команды Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды.

"Тренерский штаб указал, что нам надо успокоиться и вернуться в игру. В первом тайме было видно, что не вошли в игру, Австрия больше доминировала. Нам нужно было успокоиться и начать играть в свой футбол. Нужно было прибавлять во всех аспектах игры.

С кем было сложнее, Австрией или Нидерландами? Сложнее было против Нидерландов намного. Они были более быстрые и техничные. Сегодня тоже было тяжело по-своему, но соперник давал играть, были у нас зоны, мы просто ими не воспользовались", — сказал Александр Караваев в микст-зоне после матча.

Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.