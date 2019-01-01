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Украина пропуcтила голы во всех девяти матчах на чемпионатах Европы

"Сине-желтые" продолжили свою неутешительную статистику в матчах Евро.

Украина - Австрия, Getty Images
Украина - Австрия, Getty Images

Сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Таким образом, национальная команда Украины еще ни разу в своей истории не провела ни одного матча на ноль, сохранив свои ворота на замке. Это серия игр с пропущенными голами насчитывает уже девять матчей.

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На домашнем чемпионате Европы 2012 года украинцы обыграли Швецию (2:1), а затем уступили Франции (0:2) и Англии (0:1). Затем на Евро-2016 "сине-желтые" проиграли все три игры — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в первом туре уступила Нидерландам (2:3), а затем обыграла Северную Македонию (2:1).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1