Украина пропуcтила голы во всех девяти матчах на чемпионатах Европы

"Сине-желтые" продолжили свою неутешительную статистику в матчах Евро.

Украина - Австрия, Getty Images

Сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Таким образом, национальная команда Украины еще ни разу в своей истории не провела ни одного матча на ноль, сохранив свои ворота на замке. Это серия игр с пропущенными голами насчитывает уже девять матчей.

Читайте также: Судьба на Евро-2020 теперь в руках других: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф

На домашнем чемпионате Европы 2012 года украинцы обыграли Швецию (2:1), а затем уступили Франции (0:2) и Англии (0:1). Затем на Евро-2016 "сине-желтые" проиграли все три игры — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в первом туре уступила Нидерландам (2:3), а затем обыграла Северную Македонию (2:1).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.