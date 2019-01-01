Уэльс сыграет с Данией в 1/8 Евро-2020
Определилась еще одна пара плей-офф турнира.
Сборная Дании, getty images
Сборная Уэльса сыграет с Данией в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы.
Датчане сумели исправить ситуацию после двух стартовых поражений и пробились дальше благодаря сокрушительной победе над Россией.
Уэльс, в свою очередь, гарантировал себе место в плей-офф благодаря четырем набранным баллам в группе с Италией, Швейцарией и Турцией.
Напомним, что в другом противостоянии 1/8 финала чемпионата Европы встретятся сборные Италии и Австрии.
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