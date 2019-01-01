Фода: Италия не проигрывала целую вечность, но, возможно, наступит время, когда они снова уступят

Главный тренер сборной Австрии дал комментарий после матча.

Франко Фода (справа), getty images

Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы минимально уступила сборной Австрии.

Главный тренер австрийцев Франко Фода остался очень доволен действиями своей команды и верит, что шансы против сборной Италии будут.

"Это так здорово! Считаю, ребята сегодня сыграли просто фантастически. Мы очень хотели выйти в 1/8 финала, очень хотели войти в историю. Мне кажется, с первой минуты было видно, как решительно настроены парни. Мы играли на победу и добились ее. Горжусь своей командой.

Мы хотели сыграть для болельщиков. Они проделали долгий путь, чтобы вернуться в Бухарест, поэтому мы рады, что смогли их наградить. Как они праздновали вместе с игроками; это самые прекрасные моменты в футболе, когда ты добиваешься успеха.

На этой стадии турнира нет легких соперников. Мы это знаем. Италия не проигрывала целую вечность, но, возможно, наступит время, когда они снова проиграют. Для нас будет важно целенаправленно подготовиться и восстановиться, тогда мы сделаем все возможное, чтобы победить в Лондоне. Будет тяжело, но команда полна решимости и готова", — приводит слова Фоды официальный сайт УЕФА.

Напомним, что видео голов и обзор матча Украина — Австрия доступен на Football.ua.