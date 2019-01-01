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Россия — Дания 1:4 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Россия — Дания, Getty Images
Россия — Дания, Getty Images

В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная России потерпела разгромное поражение от Дании со счетом 1:4.

Результат данного противостояния опустил российскую команду на четвертую строчку и стоил ей дальнейшего участия в турнире. Дания, в свою очередь, пробилась в плей-офф со второго места.

Видео голов и обзор матча:

Россия — Дания 1:4
Голы: Дзюба, 72 (пен.) — Дамсгор, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82.

Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 68), Кузяев (Мухин, 67) — Миранчук (Соболев, 61), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Головин — Дзюба.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс (Стригер Ларсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 86) — Поульсен (Дольберг, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Брайтвейт (Корнелиус, 85).

Предупреждения: Кудряшов, Дивеев — Дилейни

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1