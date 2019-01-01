Россия — Дания 1:4 Видео голов и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная России потерпела разгромное поражение от Дании со счетом 1:4.
Результат данного противостояния опустил российскую команду на четвертую строчку и стоил ей дальнейшего участия в турнире. Дания, в свою очередь, пробилась в плей-офф со второго места.
Видео голов и обзор матча:
Россия — Дания 1:4
Голы: Дзюба, 72 (пен.) — Дамсгор, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82.
Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 68), Кузяев (Мухин, 67) — Миранчук (Соболев, 61), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Головин — Дзюба.
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс (Стригер Ларсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 86) — Поульсен (Дольберг, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Брайтвейт (Корнелиус, 85).
Предупреждения: Кудряшов, Дивеев — Дилейни
Комментарии
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021