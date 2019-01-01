Де Брюйне: В плей-офф все будет по-другому: ошибся — едешь домой
Бельгийский хавбек поделился ожиданиями от следующей стадии чемпионата Европы.
Кевин де Брюйне, getty images
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.
"Я бы не стал делать никаких выводов на основании группового турнира. В плей-офф все будет по-другому.
Мы знаем, что уже не имеем права на ошибку. Ошибся — едешь домой. Мы постараемся быть в форме", — сказал хавбек.
Ранее де Брюйне прокомментировал травму лица, которую получил в матче Лиги чемпионов против Челси.
Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Финляндия — Бельгия (0:2).
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