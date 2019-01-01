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Де Брюйне: В плей-офф все будет по-другому: ошибся — едешь домой

Бельгийский хавбек поделился ожиданиями от следующей стадии чемпионата Европы.

Кевин де Брюйне, getty images
Кевин де Брюйне, getty images

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брюйне прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Евро-2020 против сборной Финляндии.

"Я бы не стал делать никаких выводов на основании группового турнира. В плей-офф все будет по-другому.

Мы знаем, что уже не имеем права на ошибку. Ошибся — едешь домой. Мы постараемся быть в форме", — сказал хавбек.

Ранее де Брюйне прокомментировал травму лица, которую получил в матче Лиги чемпионов против Челси.

Также вашему вниманию видео голов и обзор матча Финляндия — Бельгия (0:2).

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1