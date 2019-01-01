Бахманн — о матче с Украиной: Мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0
Австрийский голкипер считает, что счет "не по матчу".
Даниэль Бахманн, getty images
Вратарь сборной Австрии Даниэль Бахманн поделился мыслями о минимальной победе над Украиной в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
"Это было невероятно. Конечно, мы должны были вести к перерыву со счетом 4:0. Не развив преимущество, мы сами создали себе проблемы.
Но в итоге здорово оборонялись и заслужили пропуск в 1/8 финала", – сказал голкипер.
Ранее Кристоф Баумгартнер прокомментировал победу над Украиной.
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