Баумгартнер — о матче с Украиной: До сих пор не могу осознать произошедшее
Австрийский хавбек поделился эмоциями от поединка чемпионата Европы.
Кристоф Баумгартнер, getty images
Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал победу над Украиной в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
"До сих пор не могу осознать произошедшее, очень болит голова.
Но это особенный момент для нас. Наслаждайся, дорогая Австрия!", – сказал автор единственного гола в матче.
Напомним, что Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Австрии.
Также Вашему вниманию видео гола и обзор матча Украина — Австрия (0:1).
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