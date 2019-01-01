Баумгартнер — о матче с Украиной: До сих пор не могу осознать произошедшее

Австрийский хавбек поделился эмоциями от поединка чемпионата Европы.

Кристоф Баумгартнер, getty images

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал победу над Украиной в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"До сих пор не могу осознать произошедшее, очень болит голова.

Но это особенный момент для нас. Наслаждайся, дорогая Австрия!", – сказал автор единственного гола в матче.

Напомним, что Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Австрии.

Также Вашему вниманию видео гола и обзор матча Украина — Австрия (0:1).