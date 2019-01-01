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21 Июн
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0
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Баумгартнер — о матче с Украиной: До сих пор не могу осознать произошедшее

Австрийский хавбек поделился эмоциями от поединка чемпионата Европы.

Кристоф Баумгартнер, getty images
Кристоф Баумгартнер, getty images

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер прокомментировал победу над Украиной в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

"До сих пор не могу осознать произошедшее, очень болит голова.

Но это особенный момент для нас. Наслаждайся, дорогая Австрия!", – сказал автор единственного гола в матче.

Напомним, что Баумгартнер стал самым молодым автором гола на Евро в истории сборной Австрии.

Также Вашему вниманию видео гола и обзор матча Украина — Австрия (0:1).

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1