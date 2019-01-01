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Баумгартнер — самый молодой автор гола на Евро в истории сборной Австрии

Австрийский хавбек принес победу над Украиной, которая подарила его сборной путевку в плей-офф.

Кристоф Баумгартнер, Getty Images
Кристоф Баумгартнер, Getty Images

Сборная Австрии одержала минимальную победу над Украиной (1:0) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумшартнер, который по информации OptaFranz, стал самым молодым автором гола в поединках чемпионата Европы в истории национальной команды. На момент гола ему было 21 год и 324 дня.

Также Баумгартнер стал самым молодым автором забитого мяча на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Италия встретится с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.

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Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
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Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
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Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1