Баумгартнер — самый молодой автор гола на Евро в истории сборной Австрии
Австрийский хавбек принес победу над Украиной, которая подарила его сборной путевку в плей-офф.
Кристоф Баумгартнер, Getty Images
Сборная Австрии одержала минимальную победу над Украиной (1:0) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
Единственный гол в матче забил полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумшартнер, который по информации OptaFranz, стал самым молодым автором гола в поединках чемпионата Европы в истории национальной команды. На момент гола ему было 21 год и 324 дня.
Также Баумгартнер стал самым молодым автором забитого мяча на Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Италия встретится с Австрией в 1/8 финала Евро-2020.
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