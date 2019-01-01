Дания одержала свою самую крупную победу на Евро за 37 лет
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
Сборная Дании разгромила национальную команду России (4:1) в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
Данная победа подопечных Каспера Хьюлманда стала для датчан крупнейшей в рамках чемпионатов Европы за последние 37 лет.
В 1984 году Дания уничтожила сборную Югославии со счетом 5:0.
На текущем турнире датчане отыграли все три матча в группе В, набрав 3 очка. Однако, скадинавской команде хватило и этого, чтобы пройти в плей-офф Евро-2020, где она сыграет со сборной Уэльса.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Россия — Дания (1:4).
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