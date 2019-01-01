Фоден — о Саутгейте: Те, кто его критикует, не знают о чем говорят, ведь Гарет — отличный тренер

Хавбек "трех львов" высоко отозвался о своем наставнике.

Фил Фоден, getty images

Полузащитник сборной Англии Фил Фоден поделился мнением о главном тренере своей национальной команды Гарете Саутгейте.

"Это отличный тренер. Работая с ним каждый день, я вижу его уровень. У него всегда есть поддержка игроков, и я считаю, что его тактика великолепна.

Те, кто его критикует, не знают о чем говорят, ведь Гарет – отличный тренер.

Ежедневно все выкладываются на тренировках. Играют все также по-разному, у нас очень глубокий состав. У каждого футболиста – свои качества.

В любом случае, на следующий матч Гарет выберет правильный состав", — сказал англичанин.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в Лондоне, сборная Англии сыграет с Чехией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Англия сыграла против Шотландии своим самым молодым составом в истории Евро и чемпионатов мира