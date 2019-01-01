Сборная Украины продолжает проводить тренировки в Бухаресте

У команды Андрея Шевченко еще есть шансы на выход в плей-офф.

УАФ

На следующий день после заключительного матча группового этапа на Евро-2020, в котором сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1), "сине-желтые" продолжили работу и провели традиционный день восстановления. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Несмотря на то, что Украина не смогла завоевать прямую путевку в плей-офф, заняв третье место в группе, у нее еще есть шансы выйти в 1/8 финала Евро-2020 через список лучших команд, занявших третьи места. Подробнее о всех раскладах для команды Андрея Шевченко можно почитать ЗДЕСЬ.

Таким образом, делегация "сине-желтых" остается в Бухаресте и следит за развитием событий в других группах.

В первой половине дня игроки немного отдохнули и отошли от негативных эмоций, после чего вечером провели тренировку на стадионе Аркул де Триумф.

Игроки, которые играли против Австрии в стартовом составе, провели небольшую пробежку и выполнили восстановительные упражнения.

Остальные футболисты получили полноценную физическую нагрузку. Поздним вечером у игроков будут восстановительные процедуры — сауна, бассейн и массаж.

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