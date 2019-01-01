20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
0
Австрия
АВС
1
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
0
Нидерланды
НИД
3
21 Июн
22:00
Россия
РОС
1
Дания
ДАН
4
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
0
Бельгия
БЛГ
2
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Сборная Украины продолжает проводить тренировки в Бухаресте

У команды Андрея Шевченко еще есть шансы на выход в плей-офф.

УАФ
УАФ

На следующий день после заключительного матча группового этапа на Евро-2020, в котором сборная Украины минимально уступила Австрии (0:1), "сине-желтые" продолжили работу и провели традиционный день восстановления. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Несмотря на то, что Украина не смогла завоевать прямую путевку в плей-офф, заняв третье место в группе, у нее еще есть шансы выйти в 1/8 финала Евро-2020 через список лучших команд, занявших третьи места. Подробнее о всех раскладах для команды Андрея Шевченко можно почитать ЗДЕСЬ.

Таким образом, делегация "сине-желтых" остается в Бухаресте и следит за развитием событий в других группах.

В первой половине дня игроки немного отдохнули и отошли от негативных эмоций, после чего вечером провели тренировку на стадионе Аркул де Триумф.

Игроки, которые играли против Австрии в стартовом составе, провели небольшую пробежку и выполнили восстановительные упражнения.

Остальные футболисты получили полноценную физическую нагрузку. Поздним вечером у игроков будут восстановительные процедуры — сауна, бассейн и массаж.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1