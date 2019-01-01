Блестящий гол Модрича, который вывел хорватов в плей-офф Евро-2020
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Сборная Хорватии одержала уверенную победу над Шотландией в заключительном поединке группового этапа Евро-2020, которая позволила коллективу Златко Далича выйти в плей-офф турнира со второго места квартета D.
Финальный свисток зафиксировал счет 3:1, а автором второго гола хорватской команды на 62-й минуте стал 35-летний полузащитник Лука Модрич, который и определил будущий исход противостояния с шотландцами.
Вашему вниманию видео гола Луки Модрича в ворота сборной Шотландии:
Отметим, что сборную Украины в "гонке третьих мест" устраивала только ничья в матче Хорватии и Шотландии, поэтому "сине-желтым" остается надеяться только на результаты оставшихся матчей в группах E и F.
Что касается группы D, то Англия, Хорватия и Чехия пробились в плей-офф чемпионата Европы, а сборная Шотландии покидает турнир.
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