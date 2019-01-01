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Блестящий гол Модрича, который вывел хорватов в плей-офф Евро-2020

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Сборная Хорватии одержала уверенную победу над Шотландией в заключительном поединке группового этапа Евро-2020, которая позволила коллективу Златко Далича выйти в плей-офф турнира со второго места квартета D.

Финальный свисток зафиксировал счет 3:1, а автором второго гола хорватской команды на 62-й минуте стал 35-летний полузащитник Лука Модрич, который и определил будущий исход противостояния с шотландцами.

Вашему вниманию видео гола Луки Модрича в ворота сборной Шотландии:

Отметим, что сборную Украины в "гонке третьих мест" устраивала только ничья в матче Хорватии и Шотландии, поэтому "сине-желтым" остается надеяться только на результаты оставшихся матчей в группах E и F.

Что касается группы D, то Англия, Хорватия и Чехия пробились в плей-офф чемпионата Европы, а сборная Шотландии покидает турнир.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1