Хорватия — Шотландия 3:1 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Хорватии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы уверенно обыграла сборную Шотландии (3:1).
Подопечные Златко Далича смогли открыть счет усилиями Влашича, но в концовке первого тайма Макгрегор сравнял цифры на табло. Тем не менее, во втором тайме Хорватия дожала шотландцев двумя голами в исполнении Модрича и Перишича.
Видео голов и обзор матча:
Хорватия – Шотландия 3:1
Голы: Влашич, 17, Модрич, 62, Перишич, 77 – Макгрегор, 42
Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Вида, Гвардиол (Баришич, 71) – Ковачич, Брозович – Перишич (Ребич, 81), Модрич, Влашич (Иванушец, 76) – Петкович (Крамарич, 70).
Шотландия: Маршалл – Мактоминей, Хэнли (Маккена, 33), Тирни – О`Доннелл (Паттерсон, 84), Макгинн, Робертсон – Армстронг (Фрейзер, 70), Макгрегор – Дайкс, Адамс (Нисбет, 84).
Предупреждения: Ловрен (26) — Маккена (34)
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