Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча
Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.
В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная Англии одержала минимальную победу над Чехией (1:0).
Победу команде Гарета Саутгейта принес единственный забитый мяч в исполнении Рахима Стерлинга в начале поединка. Благодаря этой победе Англия вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, а Чехия заняла третью строчку.
Видео гола и обзор матча:
Чехия — Англия 0:1
Гол: Стерлинг, 12.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46) — Шик (Пекхарт, 75).
Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Мингс, 78), Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 46) — Сака, Грилиш (Беллингэм, 68), Стерлинг (Рашфорд, 68) — Кейн.
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