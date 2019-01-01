22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
3
Шотландия
ШОТ
1
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Чехия — Англия 0:1 Видео гола и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Европы.

Чехия - Англия, Getty Images
Чехия - Англия, Getty Images

В заключительном поединке группового этапа Евро-2020 сборная Англии одержала минимальную победу над Чехией (1:0).

Победу команде Гарета Саутгейта принес единственный забитый мяч в исполнении Рахима Стерлинга в начале поединка. Благодаря этой победе Англия вышла в плей-офф турнира с первого места в группе, а Чехия заняла третью строчку.

Видео гола и обзор матча:

Чехия — Англия 0:1
Гол: Стерлинг, 12.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Борил — Голеш, Соучек — Масопуст (Гложек, 64), Дарида (Крал, 64), Янкто (Шевчик, 46) — Шик (Пекхарт, 75).

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз (Мингс, 78), Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс (Хендерсон, 46) — Сака, Грилиш (Беллингэм, 68), Стерлинг (Рашфорд, 68) — Кейн.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1