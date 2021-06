Сака назван лучшим игроком матча Чехия — Англия

19-летний англичанин был признан лучшим в матче против Чехии.

Сборная Англии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 одержала минимальную победу над Чехией со счетом 1:0.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Англии Букайо Сака, который отыграл все 90 минут на поле. За это время 19-летний хавбек совершил пять обводок и сделал 25 точных передач из 29.

