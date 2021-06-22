Сака назван лучшим игроком матча Чехия — Англия
19-летний англичанин был признан лучшим в матче против Чехии.
Сборная Англии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 одержала минимальную победу над Чехией со счетом 1:0.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник сборной Англии Букайо Сака, который отыграл все 90 минут на поле. За это время 19-летний хавбек совершил пять обводок и сделал 25 точных передач из 29.
Baller ✅— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021
🏴 Bukayo Saka named Star of the Match after an electric display in attack for England 🌶️
Did you predict that? 🤔@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/50K1uDCH3J
Отметим, что автором единственного гола стал Рахим Стерлинг, который отметился на 12-й минуте матча.
Добавим, что обе сборные вышли в 1/8 финала Евро-2020 — Англия с первого места в группе, а Чехия — с третьего.
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