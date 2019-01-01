Моуриньо: Для меня Франция — фаворит на Евро, я беспокоюсь о Португалии

Наставник "волков" переживает о своей национальной команде.

Жозе Моуриньо, getty images

Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сойдутся сборные Франции и Португалии.

Накануне матча главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от данного поединка.

"Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии.

Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы", — сказал португальский специалист.

Вашему вниманию анонс матча Португалия — Франция.