Моуриньо: Для меня Франция — фаворит на Евро, я беспокоюсь о Португалии
Наставник "волков" переживает о своей национальной команде.
Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сойдутся сборные Франции и Португалии.
Накануне матча главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от данного поединка.
"Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии.
Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы", — сказал португальский специалист.
Вашему вниманию анонс матча Португалия — Франция.
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