22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
3
Шотландия
ШОТ
1
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Моуриньо: Для меня Франция — фаворит на Евро, я беспокоюсь о Португалии

Наставник "волков" переживает о своей национальной команде.

Жозе Моуриньо, getty images
Жозе Моуриньо, getty images

Сегодня, 23 июня, в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сойдутся сборные Франции и Португалии.

Накануне матча главный тренер Ромы Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от данного поединка.

"Для меня Франция по-прежнему фаворит на этом Евро. Плохой результат против Венгрии на полном стадионе в Будапеште не изменил этого. Но я беспокоюсь о Португалии.

Мы можем победить или сыграть вничью, но у Франции больше мощи, и да, я беспокоюсь. Если Португалия проиграет и завершит групповой этап всего с тремя очками, нам придется доставать калькуляторы", — сказал португальский специалист.

Вашему вниманию анонс матча Португалия — Франция.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1